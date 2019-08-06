ليبيا.. انقطاع الكهرباء يؤخر تزويد مدن الغرب والوسط بمياه الشرب

ليبيا/ جهاد نصر/ الخليج 365

أعلن جهاز تشغيل النهر الصناعي في ليبيا تأخر تزويد مدن الغرب والوسط بمياه الشرب، بسبب إقدام "مجموعة خارجة عن القانون" على قطع التيار الكهربائي عن كامل جنوب البلد، الذي يحوي منظومة تزويد المياه.

وقالت الشركة العامة للكهرباء، عبر بيان في وقت سابق الثلاثاء، إن "مجموعة خارجة عن القانون من (مدينة) أبراك الشاطئ (بالجنوب) دخلت لمحطة النهر رقم 1، وفصلت جميع الخطوط المغذية للشبكة الجنوبية، والخط المغذي لمحطة تحويل النهر رقم 2، ما أدى إلى خروج الوحدة الرابعة بمحطة أوباري الغازية (من الخدمة)، وحدوث إظلام كامل في المنطقة الجنوبية".

وقال جهاز النهر الصناعي، في بيان، إن "انقطاع التيار الكهربائي عن حقول آبار مياه المنظومة سيترتب عليه تأخر عودة المياه إلى مدن ومناطق الاستهلاك".

وأضاف أن "العمل جارٍ للتنسيق مع الشركة العامة للكهرباء لإعادة التيار الكهربائي لمنطقة حقول الآبار لإعادة التشغيل وضخ المياه".

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ومنظومة الحساونة، التابعة لإدارة النهر الصناعي، تنتج وتنقل مليوني متر مكعب من المياه الجوفية يوميًا من حقول الآبار بمنطقة جبل الحساونة، لتزويد مدن الغرب بالمياه العذبة .

ومنذ أيام، يحاول جهاز النهر الصناعي إعادة المياه المقطوعة، بعد انقطاع التيار الكهربائي عن منظومة الحساونة، المغذي الرئيسي لمدن الغرب والوسط.

وهذه هي المرة الخامسة التي تنقطع فيها مياه الشرب عن الغرب، حيث أقدم مسلحون أكثر من مرة علي قطع التيار الكهربائي عن منظومة التغذية، ما تسبب في قطع المياه عن مدن الغرب والوسط بشكل كامل.

ويقول من يقدمون على قطع التيار الكهربائي إنهم يحتجون على انقطاع التيار الكهربائي عن جنوبي ليبيا لفترات طويلة، مطالبين بالعدالة في توزيع الأحمال الكهربائية، في ظل العجز في شبكة الكهرباء.

ومنذ عام 2011، يعاني البلد الغني بالنفط من اضطرابات وصراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليًا بين حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، في العاصمة طرابلس (غرب)، واللواء متقاعد خليفة حفتر، قائد قوات الشرق الليبي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.