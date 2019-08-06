إسرائيل: نهدف للتطبيع العلني مع دول الخليج

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه يهدف إلى تطبيع علني مع دول الخليج العربي، والوصول إلى اتفاقيات سلام معها.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست (البرلمان)، الثلاثاء، حسب وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت".

وقال كاتس خلال الاجتماع: "هدفي هو العمل من أجل التطبيع العلني مع دول الخليج، وتوسيعه وإعلانه بشكل صريح، والوصول إلى توقيع اتفاقيات سلام دبلوماسية معها".

ولفت إلى أن ذلك الهدف "يحظى بدعم كامل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

وتطرق كاتس إلى اتفاقيتي السلام بين إسرائيل وكل من مصر والأردن التي وقعتا عامي 1978 و1994 على التوالي.

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وقال كاتس: "من الواقعي توقيع اتفاقية تطبيع كامل مع دول الخليج في السنوات المقبلة، حتى في غياب اتفاق سلام شامل مع الفلسطينيين".

وأشار الوزير الإسرائيلي إلى أنّ "إسرائيل والعالم العربي لديهما وجهات نظر مختلفة بشأن القضية الفلسطينية، لكن هذا الأمر يجب ألا يقف في طريق انفراج عربي إسرائيلي أوسع".

ونوه كاتس إلى زيارته لإمارة أبو ظبي، خلال حزيران/ يونيو الماضي، ومشاركته في مؤتمر للأمم المتحدة في إطار نشاطه السياسي.

وقال إن "الأمر الأساسي هو ارتقاء العلاقات مع دول الخليج". لافتا إلى أنه اجتمع مع مسؤول كبير بالإمارات، وتوصل معه إلى "تفاهمات جدية".

وباستثناء مصر والأردن، لا تقيم الدول العربية علاقات دبلوماسية علنية مع إسرائيل.

ورغم ذلك زادت وتيرة التطبيع خلال الفترة الأخيرة بأشكال متعددة بين الإسرائيليين والعرب، عبر مشاركات إسرائيلية في نشاطات رياضية وثقافية تقيمها دول عربية، مثل الإمارات وقطر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.