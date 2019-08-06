صحيفة الخليج الالكترونية حذرت النيابة العامة من المساس بإرادة الموظفين أو استعمال القوة أو العنف أو التهديد. Advertisements وقالت في تغريدة توعوية: “للسلامة جزائياً، يرجى تجنب المساس بإرادة الموظف العام المُسخَرة كلياً لخدمة الحاج، والمنطوي على استعمال القوة أو العنف أو التهديد، للحصول منه على أمر غير مشروع أولتُثْنِيه عن الأعمال المكلف بها نظاماً”. ونشرت النيابة “إنفوغرافيك” توعوياً يتضمن العقوبات المترتبة على هذه الأفعال.

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كانت هذه تفاصيل خبر تحذير لـ #النيابة من المساس بإرادة الموظفين المسخرين لخدمة #الحجاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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