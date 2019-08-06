“السوق العقارية في دبي ” مشروع تخرج الطالبة ” اروى عبدالله”

الخليج - حسن القبيسي حصلت الطالبه “اروى عبدالله” احدى منسوبات صحيفة الخليج الالكترونية على تقدير A+ على مشروع تخرجها الذي قدمته في مدينه دبي بدوله الامارات العربية المتحده ، والذي حمل عنوان ” السوق العقاري في دبي”. الجدير ذكره أن الطالبه “اروى عبدالله” احدى طالبات كلية الاعلام من جامعة الملك خالد بأبها .

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