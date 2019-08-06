أمريكا تفرض عقوبات على لبناني لعلاقته بميليشيا حزب الله

صحيفة الخليج الالكترونية فرضت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء، عقوبات على اللبناني فادي سرحان لعلاقته بميليشيا حزب الله. وتتهم وزارة الخزانة الأميركية منذ العام 2015 وكيل مشتريات حزب الله فادي حسين سرحان، وشركته بتوفير الدعم المادي لتعزيز القدرات العسكرية لميليشيا حزب الله. Advertisements وقبل شهر فرضت واشنطن رزمة عقوبات جديدة ضد حزب الله طالت للمرّة الأولى نائبين في البرلمان اللبناني ومسؤولاً أمنياً رفيعاً. وشملت العقوبات السابقة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الله محمد رعد وعضو الكتلة أمين شري، إضافةً إلى مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، متهمةً إياهم بتقديم الدعم لإرهابيين ولأعمال إرهابية، وفقاً لبيان وزارة الخزانة الأميركية.

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