شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو والصور.. عاصفة رعدية تحول نهار جازان إلى ليل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهدت أجزاء من محافظات جازان الشرقية ظاهرة غريبة أثارت مخاوف الكثيرين، حيث حل الظلام الدامس عصر اليوم على المنطقة، وسط غبار كثيف ورياح وأمطار على المرتفعات الحدودية.

وتعرضت منطقة جازان لرياح قوية منذ الأمس، كما تعرضت المحافظات الواقعة غرب اليمن وجنوب البحر الأحمر لعواصف رعدية ماطرة قوية مسبوقة بنشاط للرياح الهابطة.

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ويتوقع أن تتوسع هذه العواصف على أجزاء واسعة من جازان وعسير والباحة والطائف ومكة المكرمة، خلال الساعات القادمة من مساء اليوم الثلاثاء.