نقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" عن المسؤول الإعلامي في توجيه اللواء 13 مشاة النقيب حافظ مراد، إن "نقطة الرقع التابعة للواء 13 مشاة في مدخل مدينة مارب ضبطت 80 كيلو غراماً من مادة الحشيش المخدر، كانت مخفية في أسطوانة غاز حافلة".
وأضاف النقيب مراد أن "سائقُ الحافلة عَرض مبلغا ماليا كبيرا على أفراد النقطة مقابل تمرير الشحنة، إلا انهم أوصلوه والمضبوطات إلى الجهات المختصة".
ووفق المسؤول الإعلامي في اللواء 13 مشاة، "الكمية المضبوطة تعتبر مكملة لطن من الحشيش المخدر، حيث ضبطت النقطة كميات أخرى خلال الفترة السابقة".
وأشار إلى "أن عمليات الضبط المتكررة للمخدرات بأنواعها في نقطة الرقع، وغيرها من قبل الجيش الوطني والأمن تثبت اعتماد الحوثيين تجارة الحشيش وإفساد المجتمع، وأن غالبية عناصرهم مدمنون عليها".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يحبط تهريب 80 كغ من الحشيش في طريقها إلى مناطق "أنصار الله" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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