السعودية تُدّشن معرض لبيك لاستعراض رحلة الحج عبر العصور

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تواصل السلطات السعودية استقبال الحجاج القادمين من خارج المملكة لأداء فريضة الحج، حيث وصل ما يقرب من 2 مليون حاج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، فيما دشنت وزارة الشؤون الإسلامية، معرض " لبيك .. رحلة الحج عبر العصور".

"الخليج 365" من الرياض: دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، معرض " لبيك .. رحلة الحج عبر العصور "، الذي نظمته الوزارة بمقر ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين بالشراكة مع مجموعة الراجحي الاستثمارية بمكة المكرمة.

وتجول وزير الشئون الإسلامية على قاعات المعرض التي تتضمن: قاعة مكة عبر التاريخ تضم أركان للتعريف بمكة المكرمة وقصة اختيار الله عز وجل لها أن يكون بها أول بيت وضع للناس هدى للعالمين، وما اختص الله مكة به لأن تكون بلداً حراماً محرماً وبلداً آمناً وطاهراً ومباركاً وهداً للعالمين، إضافة إلى كونه مثابة وقبلة وقياما للناس، كما تتناول القاعة قصة سيدنا إبراهيم وزوجه هاجر وابنه إسماعيل عليهم السلام وقصة بناء البيت الحرام، اضافة الى قصة معجزة زمزم، وتاريخ بدء الاستيطان بمكة المكرمة،وتاريخ بناء الكعبة، وحقوق مكة تعظيمها وتوقيرها.

واحتوت القاعة الثانية بمعرض لبيك اركان تناولت الحج في ذاكرة التاريخ، والتعريف بطرق الحج القديمة، ووسائل تنقل الحجاج في الماضي، ومخاطر رحلة الحج، والحج قبل الإسلام، والحج في عهد الأمن والأمان، واستعرض المملكة العربية السعودية وأبرز كلماتهم الخالدة لحجاج بيت الله الحرام والتي حفظها التاريخ لهم.

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جوانب إيمانية

ويسلط معرض "لبيك" في قاعته الثالثة الضوء على جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، وإجمالي ما أنفقته المملكة وتنفقه على أعمال التوسعة.

ويهدف المعرض إلى تعميق الجوانب الإيمانية في نفوس الحجاج، عبر تجذير أواصر الحاضر مع ربطها بالماضي في رحلة الحج، وتعريف العالم بجهود المملكة العربية السعودية متمثلة في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إضافة إلى استعراض تاريخي لبرامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة.

ويعد المعرض الذي يقع في مجمع تلال النسيم بمكة المكرمة من الروافد الثقافية التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة2030، عبر إثراء الجوانب الدينية والثقافية للحجاج والمعتمرين.

وفي سياق متصل بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى الساعة الثانية من ظهر اليوم الثلاثاء(1.800.869) حاجًا، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ (1.689.827) حجاج، فيما قدم عن طريق البر (93.792) حاجًا, وعبر البحر (17.250) حاجًا، وذلك بزيادة (113.107) حاجًا عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي.