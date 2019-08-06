دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تعمل على تطوير معالج Exynos مع كرت شاشة Radeon من AMD ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة سامسونج عن تطويرها لمعالج Exynos جديد يأتي بكرت شاشة Radeon من AMD، على أن يطلق رسمياً في 2021.

تستعد شركة سامسونج لإطلاق إصدارات جديدة من معالجات Exynos خلال الفترة القادمة، واليوم أعلنت الشركة من جديد عن معالج Exynos قيد التطوير يضم كرت شاشة Radeon من AMD.

ولقد جاء هذا الإعلان بعد شراكة سامسونج وAMD التي أعلن عنها في يونيو، حيث تشير التوقعات إلى أن معالج Exynos المميز بكرت الشاشة Radeon سيدعم أجهزة سامسونج في المستقبل بآداء وجودة أعلى في الرسوميات.

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ولقد أكدت العملاق الكوري في إعلانها الأخير عن تقريرها المالي، أن الشراكة الجديدة التي تجمع بين سامسونج وAMD ستدعم الشركة في جلب ثورة جديدة في عالم التقنية، وذلك لما تقدمه AMD من تقنية مميزة في كرت الشاشة Radeon الذي يرتكز على معمارية RDNA، حيث من المتوقع أن نشهد إنطلاق الأجهزة المميزة بالمعالج الجديد في 2021.

ومن المتوقع أن يدفع المعالج الجديد تطوير سامسونج لهواتف ذكية منافسة في سوق هواتف الألعاب، مع مميزات أعلى وجرافيك بأعلى جودة.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تعمل على تطوير معالج Exynos مع كرت شاشة Radeon من AMD ظهر على التقنية بلا حدود.