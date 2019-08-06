عاهل الأردن إلى لندن في زيارة عمل

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365
غادر عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، المملكة، متوجهاً إلى بريطانيا، في زيارة عمل يلتقي خلالها رئيس الوزراء بوريس جونسون.
ووفق وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، فإن لقاء الملك عبد الله مع جونسون سيتناول "العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تربط الأردن والمملكة المتحدة، والتطورات الإقليمية الراهنة".
كما يقدم عاهل الأردن التهنئة لرئيس الوزراء البريطاني بمناسبة توليه منصبه.
وحسب المصدر ذاته، سيقضي العاهل الأردني عطلة العيد بين بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وفي 23 يوليو/ تموز الماضي، أعلن حزب المحافظين ببريطانيا فوز جونسون بزعامة الحزب ورئاسة الوزراء، خلفا لرئيسة الوزراء السابقة تيرزا ماي، التي استقالت من منصبها يونيو/ حزيران الماضي.
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