نجل "مرسي" يدعو الحجاج للدعاء لوالده يوم عرفة

اسطنبول / الخليج 365

طلب نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، من حجاج بيت الله الحرام، الدعاء لوالده يوم عرفة.

وقال أحمد مرسي، النجل الأكبر لـ"مرسي" الذي توفي أثناء محاكمته قبل شهرين: "إلي من وُفق هذا العام لرحلة الحج، لا تنسوا والدي من دعواتكم الطيبات يوم عرفة".

وأضاف عبر صفحته على فيسبوك: "اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ارزقه الفردوس الأعلى من الجنة".

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وفي 17 يونيو / حزيران الماضي، توفي مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر أثناء محاكمته، بعد 6 سنوات قضاها في السجن، إثر إطاحة قادة الجيش به صيف 2013، بعد سنة واحدة قضاها في الحكم.

وتتوجه أنظار العالم الإسلامي خلال أيام إلى مكة المكرمة، حيث تبدأ مشاعر الفريضة الأعظم لدى المسلمين.

وأعلنت السعودية، الثلاثاء، وصول أكثر من مليون و700 ألف شخص، إلى البلاد لأداء مناسك الحج.

وخلال موسم الحج السابق، وصل عدد حجاج بيت الله الحرام إلى 2 مليون و371 ألفا و675، حسب إحصائية رسمية نهائية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.