وفد من "حماس" يزور اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الثلاثاء، إن وفدا من حركتها برئاسة عضو مكتبها السياسي خليل الحية، زار مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان للحركة وصل الخليج 365 نسخة منه.

وأضافت أن "الوفد التقى بجيلان ديفورن مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة، وكذلك أجناسيو المدير القادم للمكتب والذي سوف يتسلم مهامه في نهاية أغسطس/ أب الجاري".

ولفتت إلى أن الحية "أشاد بالجهود التي تبذلها الهيئة في المجالات المختلفة وانعكاسها على المواطنين في فلسطين وأهمية هذه الجهود".

وقال الحية: "نعبر عن تقديرنا العالي لدور اللجنة في حماية الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده".

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من جانبه، أشاد جوليان بزيارة وفد "حماس"، والتي تعتبر الأولى من نوعها، وفق بيان الحركة.

واعتبر "أنها خطوة تاريخية تؤكد العلاقة القوية والبناءة بين الحركة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتعمل على خدمة الشعب الفلسطيني وقضاياه على البعد الإنساني".

وزار الوفد مكاتب طاقم الهيئة في القطاع، حيث أكد الطرفان عمق العلاقة وأهميتها في خدمة الشعب الفلسطيني وحمايته في ظل استمرار الاحتلال والحصار الإسرائيلي.

وتسلم الصليب الأحمر رسالة رسمية من قيادة الحركة حول بعض التساؤلات التي وجهها الصليب في لقاءات سابقة (لم يوضحها).

وتدير حماس، القطاع، منذ بداية الانقسام السياسي الفلسطيني، في يوليو/تموز 2007.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.