الاتحاد الأوروبي يدعم اللاجئين في تركيا بـ127 مليون يورو

بروكسل / أتا أفق شكر / الخليج 365

أعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، تخصيص مبلغ مالي إضافي بقيمة 127 مليون يورو، لصالح برنامج المساعدات المالية المخصص لدعم طالبي اللجوء في تركيا.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان، إنها وفرت المبلغ المذكور كمخصصات إضافية لبطاقات الهلال الأحمر التي يتم توزيعها على طالبي اللجوء، ضمن برنامج المساعدة على الانسجام الاجتماعي الذي يشرف عليه الهلال الأحمر التركي، وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة.

وأضافت المفوضية أن مساهمات الاتحاد في البرنامج المذكور وصل إلى مليار و125 مليون يورو.

يشار إلى أن برنامج المساعدة على الانسجام الاجتماعي يوفر مساعدات مالية لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر التي تعيش في تركيا في وضع الحماية الدولية والحماية المؤقتة.

Advertisements

ويتيح البرنامج للأسر المحتاجة والمقيمة خارج المخيمات، الحصول على مبلغ 120 ليرة تركية (نحو 22 دولار) شهريا يتم تحميلها على بطاقات الهلال الأحمر.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي تعهد خلال القمة التركية الأوروبية في 29 نوفمبر/ كانون الأول 2015، بتخصيص صندوق بقيمة 3 مليارات يورو من أجل السوريين في تركيا.

وخلال القمة التركية الأوروبية التي انعقدت في 18 مارس/ آذار 2016، قرر الاتحاد تخصيص مبلغ إضافي بقيمة 3 مليارات يورو للصندوق.

وقرر الجانبان صرف مخصصات الصندوق على مشاريع سيتم تطويرها لتلبية احتياجات الصحة والتعليم والبنى التحتية والغذاء والاحتياجات الأخرى للسوريين في تركيا.

وتتهم تركيا الاتحاد الأوروبي بعدم إرسال المساعدات المالية المخصصة للسوريين بالسرعة الكافية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.