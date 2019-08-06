إسرائيل: اعتقال خلية من "حماس" خططت لعملية تفجيرية بالقدس

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

قال جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، الثلاثاء، إنه اعتقل في الأسابيع القليلة الماضية، خلية تابعة لحركة "حماس" في مدينة الخليل في جنوبي الضفة الغربية.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "الجروزاليم بوست" الإسرائيلية، عن جهاز "الشاباك" قوله إن الخلية عملت بتوجيهات من الجناح العسكري لحركة "حماس" في غزة، دون أن يحدد عدد أفرادها.

وقال الموقع:" خططت الخلية لتنفيذ هجمات تشمل الاختطاف، الطعن، وإطلاق النار ".

وأضاف:" خلال التحقيقات المكثفة من قبل الشاباك، تم الكشف عن خلية لحماس تعمل في منطقة الخليل بتوجيه من حماس في غزة وخططت لعملية، باستخدام المتفجرات في القدس".

Advertisements

ولفت الشاباك، حسبما نشر الموقع الإسرائيلي، إلى أنه عثر على المتفجرات التي كانت جاهزة للتفجير بعد تصنيعها بمختبر في الخليل.

وقال:" العبوة بوزن 3 كيلوجرام تحتوي على العشرات من الأجزاء المعدنية الملتصقة بها، من أجل التسبب في أقصى قدر من الضرر والإصابات عند تفعيلها".

ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تصريح مكتوب وصلت نسخة منه للأناضول بالكشف عن الخلية.

وقال نتنياهو:" يجب على أعدائنا أن يعلموا بأن ذراعنا الطويلة، تصل إلى كل من يحاول المساس بنا".

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.