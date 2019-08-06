اليمن.. #غارات_جوية تدمّر تعزيزات للميليشيا شمال البلاد

صحيفة الخليج الالكترونية دمّرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، تعزيزات لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، شرقي محافظة صعدة شمالي اليمن. وأوضح موقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن مقاتلات التحالف استهدفت بغارات جوية, تجمعات لآليات الميليشيا الارهابية في مديرية كتاف، ما اسفر عن تدمير عدد من الآليات والعربات التابعة للميليشيا الحوثية، ومصرع وجرح كل من كان على متنها من عناصر.

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