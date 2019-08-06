الرئيس_اليمني: تنسيق يمني أميركي لمواجهة تدخلات #إيران وأطماعها

صحيفة الخليج الالكترونية

قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الثلاثاء، إن هناك تعاونا وتنسيقا بين بلاده والولايات المتحدة الأميركية في مختلف المجالات “ومنها محاربة الإرهاب ومواجهة التدخلات الإيرانية وأطماعها في اليمن وزعزعتها لأمن واستقرار المنطقة والعالم”.

ولفت هادي، إلى تحذيره من تداعيات ذلك (التدخل الإيراني) باكراً، وذلك وفق ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية خلال استقباله سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى اليمن كريستوفر هنزل.

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كما ثمن الرئيس اليمني دعم وجهود الولايات المتحدة الأميركية لليمن ومسارات السلام.

بدوره، أكد السفير الأميركي دعم بلاده لليمن وحكومتها الشرعية ووحدتها وأمنها واستقرارها.