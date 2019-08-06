توضيح من #حساب_المواطن: #الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق

صحيفة الخليج الالكترونية أكد حساب المواطن أن الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق، التي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم. جاء ذلك رداً من حساب المواطن على استفسار هام بشأن مبلغ الدعم، وذلك عبر خدمة عملاء البرنامج. وأجاب حساب المواطن على سؤال بشأن الحد الأدنى والأقصى لدعم البرنامج.

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