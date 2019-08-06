أول حالة ولادة طبيعية لحاجة أفغانية بولادة مكة لموسم حج هذا العام

الخليج - زينة الفدح كشفت “الصحة” عن حالة ولادة لحاجة أفغانية 33 عاماً بمستشفى الولادة والأطفال؛ أنجبت طفلاً أطلقت عليه “محمد”, ويعد أول مواليد الحج لهذا العام 1440 هـ . حيث تسهم ولادة مكة في تحقيق وتوفير الخدمات الطبية المتميزة في تخصصي الولادة والأطفال تماشيًا مع توجيهات وزارة الصحة. Advertisements وأبانت “الصحة” أن المستشفى يسعى جاهدًا لتوفير الاحتياجات الرئيسة للمرضى قاصدي بيت الله الحرام لتقديم أرقى الخدمات وفق أعلى مستويات العناية والراحة تماشيًا مع المواصفات والمقاييس العالمية. من جهتها، عبرت الحاجة الأفغانية عن سعادتها بولادتها طفلها على الأراضي المقدسة وقدمت شكرها لوزارة الصحة لما لمسته من خدمات عالية. جدير بالذكر أن ولادة مكة المكرمة تستقبل سنويًّا في موسم الحج عددًا من الولادات وتوليها كل اهتمام ورعاية.

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