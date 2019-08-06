أمير عسير يكرم رجل الأمن حسن الشهري

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الخليج - حسن القبيسي
كرم الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رجل الأمن العريف حسن بن صالح الشهري أحد منسوبي شرطة محافظة تنومة وذلك نظير التزامه بالزي العسكري وقيافته العسكرية .
وأشاد الأمير تركي بن طلال بالمظهر الجيد لرجل الأمن ، مقدما له الشكر والتقدير والاعتزاز به، مطالباً في الوقت ذاته من الجميع الاهتمام بالمظهر والإقتداء برجل الأمن والظهور بالشكل الحسن كون ذلك أحد عوامل النجاح.
من جانبه أعرب العريف الشهري عن سعاته بهذا التكريم الذي سيكون حافزاً لهُ لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن.
يذكر أن أمير عسير وأثناء متابعته للأعمال الميدانية لمبادرة “عسير كذا أجمل” لاحظ عبر الشاشات بغرفة العمليات التفاعلية مع الميدان رجل الأمن وهو يؤدي عمله في الميدان بالمظهر الحسن وحسن التعامل ما دفعه لإستدعائه في مكتبه وتكريمه.
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