أول حالة ولادة طبيعية لحاجة أفغانية في موسم حج هذا العام

جدة - عمرو شويل مكة- الخليج 365- محمد السويهري

كشفت وزارة الصحة، عن حالة ولادة لحاجة أفغانية، 33 عامًا، بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، أنجبت طفلًا أطلقت عليه “محمد”, ويعد أول مواليد الحج لهذا العام 1440 هـ.

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وأبانت “الصحة”، أن المستشفى يسعى جاهدًا لتوفير الاحتياجات الرئيسة للمرضى قاصدي بيت الله الحرام لتقديم أرقى الخدمات وفق أعلى مستويات العناية والراحة، تماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة.

من جهتها عبرت الحاجة الأفغانية عن شكرها لوزارة الصحة ممثلة في مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة على العناية والخدمات الفائقة التي قدمت لها.