شكرا لقرائتكم روحاني يطرح معادلة جديدة على أميركا: الأمن مقابل الأمن والمضيق مقابل المضيق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - طهران - أ ف ب | منذ ساعة في 6 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 6 أغسطس 2019 / 17:52

طرح الرئيس الإيراني حسن روحاني معادلة "الأمن مقابل الأمن" و"السلام مقابل السلام" و"النفط مقابل النفط" و"المضيق مقابل المضيق"، في أي حوار محتمل مع الولايات المتحدة، مشترطاً أيضاً رفع العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.



وقال: "السلام مع إيران هو أساس كل سلام، والحرب معها هي أمّ كل الحروب". وأضاف: "تؤيّد إيران المحادثات والمفاوضات، وإذا كانت الولايات المتحدة تريد التحاور، عليها قبل أي شيء آخر أن ترفع كل العقوبات".

وتابع روحاني بعد لقائه وزير الخارجية محمد جواد ظريف: "سواء أراد (الأميركيون) الانضمام إلى الاتفاق النووي أم لا، الأمر يعود إليهم". ودعا واشنطن إلى التمهيد لحوار، من خلال "رفع كل العقوبات، كي لا يكون هناك مجرمون أمامنا".

وزاد مخاطباً الأميركيين: "إذا أردتم الأمن، إذا أراد جنودكم الأمن في المنطقة (إقبلوا) بالأمن مقابل الأمن. لا يمكنكم الإخلال بأمننا وأن تتوقعوا الأمن لأنفسكم".

وأضاف: "السلام مقابل السلام والنفط مقابل النفط. لا يمكنكم القول إنكم ستمنعون تصدير نفطنا". وتابع: "المضيق مقابل المضيق. لا يمكن أن يكون مضيق هرمز مفتوحاً لكم، وألا يكون مضيق جبل طارق كذلك بالنسبة إلينا".

ودافع روحاني عن ظريف الذي واجه انتقادات من متشددين، بعد ترؤسه الوفد المفاوض في المفاوضات التي أفضت إلى إبرام الاتفاق النووي عام 2015، قبل أن ينسحب منه الأميركيون. وقال: "كانت لدينا انتصارات اقتصادية كثيرة (بعد توقيع الاتفاق)، أغضبت بعضهم".

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واعتبر أن الولايات المتحدة ارتكبت خطأً، عندما اعتقدت بأن "كل شيء سينتهي" بالنسبة إلى إيران، بعدما "خطط بعضهم لشغب في الشوارع" في كانون الأول (ديسمبر) 2017.

وأضاف: "هذا الأمر أوقع الأميركيين في فخ. اعتقدوا بأن نظام إيران ضعف. قالوا: دفعة أخرى. إيران بلغت مستوى بحيث أننا إذا أعطيناها دفعة أخرى، كل شيء سينتهي".

جاءت تصريحات روحاني بعد يوم على إعلان بريطانيا أنها ستنضم إلى الولايات المتحدة "في قوة أمن بحرية دولية" لحماية السفن التجارية في مضيق هرمز.

واعتبر وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أن "نشر هذه القوة سيعزّز الأمن ويوفّر الطمأنينة للنقل البحري". واستدرك: "نبقى ملتزمين بالعمل مع إيران وشركائنا الدوليين، لنزع فتيل التفجير والإبقاء على الاتفاق النووي".

الى ذلك، أعلنت طهران صنع 3 صواريخ موجّهة "بالغة الدقة"، أُطلق عليها "ياسين" و"بالابان" و"قائم".

وقال وزير الدفاع الإيراني الجنرال أمير حاتمي إن كشف هذه الصواريخ هو "إنجاز مهم جديد يتعلّق بقوة إيران وكرامتها". وأضاف أن "ذلك يُثبت أن وزارة الدفاع لن تتوانى لحظة في الدفاع عن إيران وتعزيز الأمن، على رغم خبث ودسائس الشيطان الأكبر أميركا وأذنابها".