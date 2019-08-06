شكرا لقرائتكم تجربة صاروخية رابعة لبيونغيانغ خلال 12 يوماً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - سيول - أ ف ب | منذ ساعتين في 6 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 6 أغسطس 2019 / 16:41

هدّدت كوريا الشمالية بمزيد من الاختبارات الصاروخية، بعدما أطلقت مقذوفات جديدة، في تجربتها الرابعة خلال 12 يوماً، منددةً ببدء مناورات عسكرية مشتركة بين سيول وواشنطن.



واعتبرت بيونغيانغ أن هذه المناورات التي بدأت الاثنين في كوريا الجنوبية، تشكّل "انتهاكاً صارخاً" لجهود السلام ودليل إلى افتقار طرفيها لـ "الإرادة السياسية" لتحسين العلاقات في شبه الجزيرة.

وأعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن الدولة الستالينية أطلقت في مقاطعة هوانغهاي الجنوبية على ساحلها الغربي، "مقذوفين يُشتبه في أنهما صاروخان باليستيان قصيرا المدى".

وأضافت أن المقذوفين عبرا بسرعة 6,9 ماخ مسافة نحو 450 كيلومتراً على ارتفاع أقصى بلغ 37 كيلومتراً، قبل أن يتحطّما في الجهة الأخرى من شبه الجزيرة، في بحر الشرق المعروف أيضاً باسم بحر اليابان.

وهذه المسافة هي ضمن النطاق المتوسط للمسافات التي اجتازتها مقذوفات أخرى أُطلقت قبل 12 يوماً، علماً أن سرعة ماخ تعادل 8500 كيلومتر في الساعة.

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وقدّمت سيول غالبية هذه المقذوفات على أنها صواريخ باليستية قصيرة المدى، فيما تحدّثت بيونغيانغ عن "منظومة مطوّرة حديثاً لإطلاق الصواريخ الموجّهة والمتعددة وذات العيار الثقيل". ويمنع مجلس الأمن كوريا الشمالية من تنفيذ تجارب صاروخية.

وتتضمّن المناورات العسكرية الكورية الجنوبية - الأميركية، في غالبيتها محاكاة على الكومبيوتر تستهدف اختبار قدرة سيول في قيادة العمليات في حال حرب.

وبعد نحو ساعة على إطلاق بيونغيانغ المقذوفين، ندّد ناطق باسم الخارجية الكورية الشمالية بالمناورات، معتبراً أنها "إنكار لا لبس فيه وانتهاك صارخ" لاتفاقات أبرمتها بيونغيانغ وواشنطن وسيول.

وأضاف أن هذه المناورات هي "تدريبات حربية عدائية تحاكي هجوماً مفاجئاً واستباقياً" على كوريا الشمالية. وتابع: "نحن مرغمون على تطوير واختبار ونشر الوسائل المادية القوية الأساسية للدفاع الوطني".

وزاد الناطق: "لا يمكن أن ننتظر حواراً بنّاءً (مع الولايات المتحدة)، عندما يكون أحد شريكَي الحوار مُستهدفاً بتدريبات تحاكي حرباً. لسنا في حاجة إلى حوار غير مثمر ومنهك، مع الذين ليس لديهم حسّ التواصل".

في المقابل، رأى وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر وجوب التعامل بجدية مع التجارب الصاروخية، واستدرك: "يجب أن ننتبه إلى عدم المبالغة في ردّ فعلنا، لعدم الوقوع في مأزق ديبلوماسي".