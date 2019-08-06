شكرا لقرائتكم "أونروا" تعمل على تأهيل 70 منشأة في سورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 3 ساعات في 6 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 6 أغسطس 2019 / 16:37

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أنها تعمل على تنفيذ حملات عديدة في مجال صحة البيئة والصيانة في أقاليم عملياتها الخمسة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المدارس في سورية، حيث يجري إعادة تأهيل 70 منشأة.



وذكرت الوكالة الأممية في بيان اليوم، على موقعها الرسمي، أنّ منشآتها التعليمية والصحيّة وسواها، تعرّضت للتدمير شبه الكامل في مخيّمات درعا واليرموك وحندرات، بفعل القصف الجوي والبري خلال سنوات الحرب.

وأوضحت أن القصف الجوي والعمليات العسكرية دمّرت 32 منشأة تابعة لها في مخيّم اليرموك في ريف دمشق الجنوبي، بينها 16 مدرسة، بينما تحتاج 5 منشآت من أصل 6 إلى إعادة ترميم في مخيّم درعا (جنوب سورية)، مؤكدة أن منشآت الوكالة كافة تعرضت للدمار في مخيّم حندرات قرب حلب.