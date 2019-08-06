شكرا لقرائتكم السعودية توزع هدايا وكسوة عيد لـ 2700 يتيم في لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
محمد عثمان - الرياض - بيروت - «الحياة» | منذ 3 ساعات في 6 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 6 أغسطس 2019 / 16:50
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم (الثلثاء)، كسوة عيد الأضحى المبارك وهدايا لأكثر من 2700 يتيم من الأطفال اللبنانيين والفلسطينيين والسوريين في الجمهورية اللبنانية.
وأوضح مدير مكتب مركز الملك سلمان للاغاثة في لبنان فهد القناص، في تصريح صحافي أن تدشين مشروع كسوة العيد تحت عنوان «فرحتكم فرحتنا» شمل كل المناطق اللبنانية وسيستكمل لعدة أيام وذلك قبل البدء بمشروع توزيع الأضاحي التي سيقوم به المركز إن شاء الله.
ويأتي المشروع ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجاً في مناطق مختلفة من العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية توزع هدايا وكسوة عيد لـ 2700 يتيم في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحياة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.