شكرا لقرائتكم السعودية توزع هدايا وكسوة عيد لـ 2700 يتيم في لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - «الحياة» | منذ 3 ساعات في 6 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 6 أغسطس 2019 / 16:50

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم (الثلثاء)، كسوة عيد الأضحى المبارك وهدايا لأكثر من 2700 يتيم من الأطفال اللبنانيين والفلسطينيين والسوريين في الجمهورية اللبنانية.



وأوضح مدير مكتب مركز الملك سلمان للاغاثة في لبنان فهد القناص، في تصريح صحافي أن تدشين مشروع كسوة العيد تحت عنوان «فرحتكم فرحتنا» شمل كل المناطق اللبنانية وسيستكمل لعدة أيام وذلك قبل البدء بمشروع توزيع الأضاحي التي سيقوم به المركز إن شاء الله.

ويأتي المشروع ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجاً في مناطق مختلفة من العالم.