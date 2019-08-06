شكرا لقرائتكم واشنطن ستمنع أي هجوم تركي أحادي ضد الأكراد في سورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - طوكيو - أ ف ب | منذ 3 ساعات في 6 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 6 أغسطس 2019 / 16:25

قال وزير الدفاع الاميركي مارك أسبر، اليوم الثلثاء، أنه سيكون "من غير المقبول" أن تشن تركيا هجوما على المقاتلين الأكراد في شمال شرق سورية، محذرا بأن واشنطن ستمنع "أي توغل أحادي الجانب" في سورية.



وتجري مفاوضات بين واشنطن وأنقرة بشأن اقامة "منطقة آمنة" في المناطق التي ينتشر فيها الاميركيون في شمال سورية، بهدف فصل الحدود التركية عن بعض المواقع الكردية السورية.

وقالت تركيا مرارا في الايام الاخيرة انه اذا لم تكن المواقف الاميركية "مرضية" فانها ستشن عملية عسكرية في سورية لاقامة هذه "المنطقة الامنة" في شكل احادي.

وقال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر في الطائرة التي أقلته الى طوكيو المحطة الثالثة (بعد استراليا ونيوزيلاند) في أول جولة دولية له، "نعتبر أن أي تحرك أحادي من جانبهم سيكون غير مقبول".

وأضاف: "ما نحاول فعله هو التوصل معهم الى تسوية تبدد قلقهم".

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وجددت تركيا الاثنين دعوتها الولايات المتحدة الى الكف عن دعم قوات سورية الديموقراطية (قسد) التي قاتلت الى جانب التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" في سورية.

وذكر الوزير الاميركي الثلثاء ان تنظيم "داعش" يظل ناشطا رغم خسارته الاراضي التي كان يحتلها في سورية والعراق.

وتعتقل قوات سورية الديموقراطية آلاف الارهابيين المحليين والاجانب في شمال سورية ، وحذر الاكراد الذين يخشون تخلي الغربيين عنهم، من أنه قد لا يعود بوسعهم حراسة هؤلاء المعتقلين اذا هاجمتهم تركيا.

وأكد وزير الدفاع الاميركي "ليست لدينا البتة نية للتخلي عنهم"، مضيفا: "ما سنفعله هو منع التوغلات الاحادية الجانب المتعارضة مع المصالح المشتركة، للولايات المتحدة وتركيا وقوات سورية الديموقراطية، في ما يتعلق في شمال سورية".

ووفق صحف تركية تتعثر المفاوضات مع الاميركيين حاليا في شأن عمق "المنطقة الامنة" المحتملة.

وتريد انقرة أن تكون المنطقة بعرض 30 كلم، وهو عمق اكبر بكثير مما اقترحته واشنطن. كما أن تركيا تريد ان تتحكم بمفردها في هذه المنطقة بلا شريك. وقال الوزير الاميركي ان المفاوضات متواصلة حول هذه المسالة. واضاف: "أحرزنا تقدما في شأن بعض النقاط الاهم" من دون مزيد من التوضيح، مضيفا: "سنواصل مباحثاتنا وأنا واثق من أننا سنتوصل الى حل في الوقت المناسب".