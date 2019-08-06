شكرا لقرائتكم الصين تحذر أميركا من عواقب نشر صواريخ على "أبوابها" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بكين - أ ف ب - | منذ 5 ساعات في 6 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 6 أغسطس 2019 / 15:08

حذرت الصين من أنها ستتخذ تدابير مضادة، إذا نفذت الولايات المتحدة خططاً لنشر صواريخ متوسطة المدى في منطقة آسيا - المحيط الهادئ.



وجاء ذلك بعد أيام على إعلان وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر أن بلاده باتت قادرة على نشر تلك الأسلحة، إثر انسحابها الأسبوع الماضي من معاهدة حظر الأسلحة النووية المتوسطة المدى، المُبرمة مع روسيا عام 1987. وأعرب عن أمله بتنفيذ ذلك "خلال أشهر"، معتبراً أن على بكين ألا تفاجأ بخطط واشنطن.

وقال فو كونغ، المدير العام لمراقبة الأسلحة في الخارجية الصينية: "الصين لن تبقى مكتوفة، وستكون مضطرّة إلى اتخاذ تدابير مضادة، في حال نشرت الولايات المتحدة صواريخ متوسطة المدى في هذه المنطقة من العالم".

وأضاف: "ندعو الدول المجاورة إلى توخّي الحذر وعدم السماح بنشر الولايات المتحدة صواريخها المتوسطة المدى على أراضيها"، معدّداً أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية. وتابع: "هذا لن يكون في مصلحة الأمن القومي لتلك الدول".

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وشدد فو على أهمية أن تدرك الولايات المتحدة أنها تقترح نشر أسلحة على "أبواب" الصين. وأضاف: "بالنسبة إلى دولة شهدت أزمة الصواريخ الكوبية، أعتقد بأن على الشعب الأميركي أن يتفهّم مشاعر الصين".

ونبّه إلى أن نشر صواريخ في جزيرة غوام، التي تبعد نحو 3 آلاف كيلومتر من شنغهاي، سيُعدّ "عملاً استفزازياً ضخماً من الولايات المتحدة، وقد يكون خطراً جداً".

ولفت إلى أن حديث الولايات المتحدة عن انتهاكات صينية وروسية، هو "محض ذرائع". وتابع: "الهدف الحقيقي لانسحاب الولايات المتحدة، كما قال خبراء، هو كي تطلق يدها وتطوّر قدرات صاروخية".

واستبعدت أستراليا نشر الصواريخ على أراضيها، كما أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن لا محادثات في هذا الصدد مع الولايات المتحدة.