شكرا لقرائتكم "طالبان" تؤكد "تقدّماً ممتازاً" مع واشنطن ... وتحضّ على مقاطعة الانتخابات الأفغانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - كابول - أ ف ب - | منذ 5 ساعات في 6 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 6 أغسطس 2019 / 15:10

دعت حركة "طالبان" إلى "مقاطعة" انتخابات الرئاسة الأفغانية المرتقبة في أيلول (سبتمبر) المقبل، على رغم أنها والولايات المتحدة أعلنتا تحقيق "تقدّم ممتاز" في الجولة الأخيرة من محادثاتهما.



ووَرَدَ في بيان للحركة موجّه إلى الشعب الأفغاني، أن "طالبان" طلبت من مسلحيها مواجهة "خداع هذه العملية المسرحية بكل قدراتهم". وأضاف: "من أجل تجنّب تعرّض مواطنينا لخسائر، لا سمح الله، عليهم أن يتجنّبوا تجمّعات قد تصبح أهدافاً محتملة".

يأتي ذلك بعدما أجرت الولايات المتحدة و"طالبان" جولة ثامنة من المفاوضات في الدوحة. وكتب الموفد الأميركي المكلّف ملف أفغانستان زلماي خليل زاد على "تويتر": "استنادا إلى التقدّم الممتاز الذي تحقق في كابول الأسبوع الماضي، أمضيت الأيام القليلة الماضية في الدوحة وركزنا على الملفات المتبقية لاستكمال الاتفاق المحتمل مع طالبان".

وأضاف أن التوصّل إلى اتفاق "سيتيح سحب للقوات (الأميركية) يستند إلى الظروف. أحرزنا تقدّماً ممتازاً". وتابع أنه سيتوجّه إلى نيودلهي لـ "اجتماعات مقررة مسبقاً، لحشد توافق دولي لدعم عملية السلام في أفغانستان".

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وزاد: "سيواصل فريقي وممثلو طالبان مناقشة التفاصيل الفنية والخطوات والآليات المطلوبة للتنفيذ الناجح للاتفاق المكوّن من 4 أجزاء، والذي نعمل للتوصل إليه منذ تعييني. الاتفاق على هذه التفاصيل ضروري".

والركائز الأربع لأي اتفاق بين الطرفين، هي انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، وتعهد "طالبان" الامتناع عن إيواء متشددين، وإجراء حوار أفغاني - أفغاني، ووقف النار.

وأكد الناطق السياسي باسم "طالبان" سهيل شاهين تحقيق "تقدّم ممتاز". وأضاف: "نحن في طور مناقشة النقاط الأخيرة المتبقية، وسيُبرم اتفاق سلام. سنقرر في وقت لاحق موعد إعلانه".

ويخوض 17 مرشحاً الانتخابات الأفغانية، أوفرهم حظاً الرئيس المنتهية أشرف غني. وشابت الانتخابات التي فاز فيها غني شبهات خطرة بتزوير. وتدخّلت الولايات المتحدة لتشكيل حكومة وحدة مع خصمه عبدالله عبدالله الذي عُيّن رئيساً للحكومة.