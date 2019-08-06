شكرا لقرائتكم ترامب يجمّد أصول الحكومة الفنزويلية في أميركا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب - | منذ 5 ساعات في 6 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 6 أغسطس 2019 / 14:33

أمر الرئيس دونالد ترامب بتجميدٍ كامل لأصول الحكومة الفنزويلية في الولايات المتحدة.



وكتب في رسالة وجّهها إلى الرئيسة الديموقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوسي: "تجميد كلّ أصول الحكومة الفنزويلية ضروري، بسبب استمرار اغتصاب السلطة من نظام (الرئيس) نيكولاس مادورو غير الشرعي".

وينصّ المرسوم الرّئاسي الذي نشره البيت الأبيض على أن تلك الممتلكات "لا يُمكن نقلها أو دفعها أو تصديرها أو سحبها أو التلاعب بها". كما يُحظّر أيّ تعامل مع السلطات الفنزويلية.

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وأوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الأمر يتعلّق بأولى تدابير حظر اقتصادي شامل تفرضه واشنطن على كراكاس. ومن شأن ذلك أن يضع فنزويلا في المستوى ذاته مثل دول، بينها كوريا الشمالية وإيران وسورية وكوبا.

وكانت الولايات المتحدة أول دولة تعترف بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيساً موقتاً لفنزويلا. وفرضت حظراً نفطياً على كراكاس في نيسان (نيسان) الماضي، لتكثيف الضغط على مادورو وإجباره على التخلي عن الحكم.

وكان مادورو قال الجمعة أن "أحداً لا يستطيع فرض حظر على فنزويلا".