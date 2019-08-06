شكرا لقرائتكم بوتين يأمل بمحادثات مع واشنطن لكبح التسلّح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - موسكو - أ ف ب | منذ 21 ساعة في 5 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 5 أغسطس 2019 / 18:47

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة إلى بدء محادثات جديدة في شأن حظر أسلحة، بعد انهيار معاهدة الحدّ من الأسلحة النووية المتوسطة المدى، المُبرمة عام 1987.



وقال: "لتجنّب فوضى ليست لها قواعد أو حدود أو قوانين، علينا درس كل احتمالات العواقب الخطرة مرة أخرى، والبدء في حوار جديد من دون أي غموض. نحن مستعدون لذلك".

وأضاف أنه إذا حصلت روسيا على معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة تطوّر صواريخ جديدة، ستكون بلاده "مرغمة على بدء تطوير واسع لصواريخ مشابهة".

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واستدرك أن موسكو "لن تنشر تلك الصواريخ في مناطق معيّنة، إلا بعد نشر صواريخ أميركية هناك".

وحذر من "استئناف سباق تسلّح غير منضبط"، إن لم تجر محادثات جديدة حول الأمن الاستراتيجي.

واتهمت موسكو واشنطن بإنهاء أحادي للمعاهدة التي تحدّ من استخدام الصواريخ التقليدية والنووية التي يتراوح مداها بين 500 و5500 كيلومتر.

لكن الولايات المتحدة والحلف الأطلسي اتهما روسيا بتطوير صاروخ جديد من طراز "9أم729"، في "انتهاك" للمعاهدة.