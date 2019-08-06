شكرا لقرائتكم السماح للمقدسيين بتجديد جوازات سفرهم الأردنية في القدس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القدس (المحتلة) - أ ف ب | منذ 21 ساعة في 5 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 5 أغسطس 2019 / 18:39

أعلن مصدر قضائي بارز في الأردن، اليوم الاثنين، أنه سيتم السماح للمقدسيين من مدينة القدس الشرقية المحتلة بتجديد جوازات سفرهم الاردنية في المدينة المقدسة لتخفيف معاناتهم.



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وقال القائم بأعمال قاضي القضاة الاردني الشيخ واصف البكري في مؤتمر صحافي عقده بعد ظهر الاثنين في القدس الشرقية، إن هذه الخطوة تهدف إلى "التخفيف من معاناة المقدسيين ودعما لوجودهم وصمودهم وتثبيتهم بأرضهم ورباطهم، وذلك من دون حاجة للانتقال الى الأردن في زحمة هذا الصيف والضغط على الجسور".

وأضاف البكري "سيتم غدا تنفيذا لتوجيه (العاهل الأردني) الملك عبدالله الثاني .. تخفيف رسوم جوازات السفر الأردنية من مئتي دينار أردني (نحو 300 دولار) الى خمسين دينارا (نحو 70 دولار)". كما تم السماح بإصدار جوازات سفر لمن هم دون سن 16 عاماً.

ووفق اتفاقيات اوسلو لا يحق لفلسطينيي القدس الحصول على جواز سفر فلسطيني، نظراً لأن الاتفاقات أبقت قضية القدس لمفاوضات الحل النهائي.

ويحمل سكان القدس الشرقية جواز سفر اردنيا موقتا يخولهم السفر الى دول العالم، ولكنه لا يحمل رقما وطنيا كالأردنيين، ويحتاج حاملوه الى تأشيرة للدخول إلى معظم الدول العربية خلافاً للأردنيين.