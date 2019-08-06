شكرا لقرائتكم ترامب يطالب بتنظيم ملكية الأسلحة وإدانة نزعة تفوّق العرق الأبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب | منذ 21 ساعة في 5 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 5 أغسطس 2019 / 19:59

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجزرتَي تكساس وأوهايو بأنهما "جريمة ضد الإنسانية"، داعياً إلى تشديد الضوابط على ملكية الأسلحة ومطالباً بإدانة نزعة تفوّق العرق الأبيض.



يأتي ذلك بعدما قتل رجب أبيض يُدعى باتريك كروزيوس (21 سنة) 20 متسوقاً في متجر "وولمارت" في إل باسو في ولاية تكساس السبت.

وأعلن وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد أن 7 من القتلى مكسيكيون، علماً أن كروزيوس نشر بياناً قبل المجزرة، ندّد بـ "غزو ذوي الأصول الإسبانية" تكساس.

وذكرت الشرطة أن اتهامات بالقتل وعقوبتها الإعدام، وُجِهت إلى الجاني، فيما أشار مسؤول فيديرالي إلى أن المحققين يتعاملون مع إطلاق النار على أنه إرهاب داخلي. لكن "وولمارت" أعلنت رفضها وقف بيع الأسلحة والذخيرة.

وبعد 13 ساعة على مجزرة إل باسو، أطلق رجل أبيض يُدعى كونور بيتس (24 سنة) النار أمام حانة في دايتون في ولاية أوهايو، ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص، بينهم شقيقته التي توجّهت معه إلى المكان، قبل أن تقتله الشرطة.

وستة من القتلى التسعة هم من السود، لكن الشرطة تجهل دوافع بيتس.

وقال ترامب: "عمليات القتل الهمجية هذه، هي هجوم على الأمّة وجريمة ضد الإنسانية جمعاء".

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وأضاف في خطاب متلفز: "منفذ إطلاق النار في إل باسو نشر أجندة على الإنترنت وتتملّكه كراهية عنصرية. وبصوت واحد على أمّتنا أن تدين العنصرية والتعصب ونزعة تفوّق العرق الأبيض. لا مكان للكراهية في أميركا".

وتابع: "علينا أن نتوقف عن تمجيد العنف في مجتمعنا، ويشمل ذلك ألعاب الفيديو الفظيعة والبشعة المنتشرة الآن. علينا أن ندرك أن الإنترنت أمّنت مكاناً خطراً لتطرف العقول المضطربة".

وزاد ترامب: "أصدرت اليوم أمراً لوزارة العدل لاقتراح قانون يضمن أن يواجه مرتكبو جرائم كراهية وقتل جماعي، عقوبة الإعدام وتنفيذ هذه العقوبة بسرعة وبحسم ومن دون سنوات من تأخير غير ضروري".

وحضّ الكونغرس على "ضمان عدم حصول مَن يشكّلون خطراً كبيراً على السلامة العامة، على أسلحة"، وزاد: "في حال حصولهم عليها، يكون ممكناً انتزاعها منهم من خلال الإجراءات المعتمدة. لذلك دعوت إلى قوانين تُعرف باسم أوامر الحماية القصوى من الأخطار".

وقبل ساعات من خطابه إلى الأمّة، كتب ترامب على "تويتر": "لا يمكن أن نترك أرواح من ماتوا في إل باسو في تكساس وفي دايتون، أوهايو أن تذهب هباءً. وكذلك لمَن أُصيبوا بجروح خطرة، لا يمكننا أن ننساهم وأن ننسى كثيرين تعرّضوا لذلك قبلهم".

وأضاف: "على الجمهوريين والديموقراطيين أن يتحدوا ويتحققوا في شكل دقيق من خلفيات الموضوع، وربما ربط قانون (السلاح) بإصلاح الهجرة الذي نحن في حاجة ماسّة إليه. يجب أن نخرج بشيء جيد، وربما عظيم، من هذين الحدثين المأسويين".

وحمّل ترامب وسائل الإعلام "مسؤولية كبرى" في شأن "الحياة والأمان في بلدنا". وتابع: "الأخبار الكاذبة ساهمت في شكل كبير في تأجيج غضب وسخط تراكما خلال سنوات. على التغطية الإعلامية أن تكون متوازنة وغير متحيّزة، وإلا ستزداد هذه المشكلات المريعة سوءاً".

لكن مرشّحين ديموقراطيين لانتخابات الرئاسة المرتقبة عام 2020 حمّلوا ترامب جزءاً من المسؤولية عن العنف. وكتب بيرني ساندرز على "تويتر": "سيدي الرئيس: كفّ عن خطابك العنصري والكاره والمعادي للمهاجرين. لهجتك تثير مناخاً يقوّي المتطرفين الذين يلجأون إلى العنف".