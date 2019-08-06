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ألغت السلطات الأمريكية خاصية الدخول إلى أراضيها دون تأشيرة، لمن سافروا أو تواجدوا في إيران أو العراق أو كوريا الشمالية أو السودان أو سوريا أو ليبيا أو الصومال أو اليمن بعد أول مارس عام 2011، حتى ولو كانوا من مواطني الدول التي يطبق عليها برنامج الإعفاء من التأشيرة.
وذكر الموقع الرسمي لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، الثلاثاء، أن مواطني الدول المدرجة ضمن برنامج الإعفاء من التأشيرة والبالغ عددها 38 دولة، الذين سافروا أو تواجدوا في تلك الدول الـ8 خلال هذه الفترة، لم يعودوا مؤهلين للسفر إلى الولايات المتحدة أو دخول أراضيها بموجب برنامج الإعفاء من التأشيرة.
وأضاف الموقع أنه توجد استثناءات محدودة تتعلق بالسفر إلى هذه البلدان لأغراض دبلوماسية أو عسكرية.
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يُذكر أن برنامج الإعفاء من التأشيرة، الذي تديره وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بالتشاور مع وزارة الخارجية الأمريكية يسمح لمواطني 38 دولة بالسفر إلى الولايات المتحدة لأغراض العمل أو السياحة لمدة تصل إلى 90 يوما دون تأشيرة دخول، وفي مقابل أن تسمح الـ38 دولة للمواطنين الأمريكيين بالسفر إلى بلدانهم لمدة زمنية مماثلة دون تأشيرة لأغراض تجارية أو سياحية.
من جانبه، نقل موقع (نورث كوريا نيوز) عن أحد المعنيين بقطاع صناعة السياحة أنه من المرجح أن تؤثر هذه القواعد الجديدة على رغبة الكثيرين في السفر إلى كوريا الشمالية.
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كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تلغي خاصية دخول أراضيها دون تأشيرة لزائري 8 دول.. بينها 6 دول عربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.