مصادر عسكرية في ريف اللاذقية الشمالي أفادت لمراسل "سبوتنيك" أن الجيش السوري تعاطى في اليومين (الهدنة) الفائتين وفق الأوامر العسكرية، رغم استمرار الخروقات الصاروخية التي طالت مدينتي القرداحة وصلنفة إنطلاقاً من تلال (كباني وجبل شحشبو) حيث تنشط في تلك المنطقة مجموعات أجنبية حليفة لجبهة النصرة، وفي مقدمتها (الحزب الإسلامي التركستاني) ومقاتلين أوزبك وجنسيات أخرى يتخذون مستوطنات لهم عند الحدود الإدارية بين ريفي إدلب واللاذقية، المتصلة بالحدود السورية التركية.
وأضافت المصادر إن جبهة ريف اللاذقية تشهد عمليات تحصين وتدشيم مستمرة تقوم بها الفصائل المسلحة في محيط بلدة كباني تتركز في حفر خنادق وأنفاق يرجح أنها تأتي في سياق مقترح الإرهابي السعودي عبد الله المحيسني (أمير الشرع في تنظيم القاعدة) لبناء خندق عملاق يتحلق حول محافظة إدلب على غرار (تجربة الغوطة الشرقية)، وذلك لمواجهة أية عملية عسكرية مرتقبة يتوقع أن يلعب فيها الطيران الحربي دورا أساسيا في هذه المنطقة الجغرافية المعقدة التي تنتشر فيها التلال الصخرية والمغر.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو... الطائرات الحربية السورية تستعد لتدمير الأنفاق الجبلية في ريف اللاذقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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