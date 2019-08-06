"أولى درجات المساواة"... ما توابع التدخل الملكي الأخير في السعودية

نشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" بيانا لمؤسسة التأمينات الاجتماعية السعودية، تؤكد فيه إصدار الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا يساوي فيه بين المرأة والرجل في التقاعد عن الوظيفة.

علق الخبير الاقتصادي السعودي، محمد سرور الصبان، على القرار لوكالة "سبوتنيك" وتأثيره على سوق العمل السعودية وللمجتمع السعودي ككل.

مساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات

قال الصبان "حرصت المملكة العربية السعودية، من خلال الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، التي طبقتها في الفترة الماضية أن يكون هناك مساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات. بدأتها (السعودية) بكثير من التشريعات الخاصة بإتاحة الفرصة للمرأة بأن تعمل بمختلف القطاعات. والآن نرى أن هذا القرار الجديد التي اتخذته حكومة المملكة العربية السعودية بمساواة سن التقاعد بين الرجل والمرأة هو قرار مهم جدا. لا يوجد فروقات، حيث سن التقاعد للمرأة 55 سنة ، والآن أصبح 60 سنة مثلها مثل الرجل".

تأثر القرار على سوق العمل

أعلن الخبير الاقتصادي محمد سرور الصبان أن تأثير هذا القرار على سوق العمل سيؤدي حتما إلى زيادة وجود المرأة، حيث لن يتم حصر الكفاءات بمجرد وصولهن إلى سن 55 سنة.

وأضاف أنه وستكون تأثيرات هذا القرار إيجابية على سوق العمل من حيث الخبرة المتراكمة لدى المرأة قبل وصولها إلى سن التقاعد وأيضا بالنسبة لأعداد السيدات اللاتي يدخلن سوق العمل سيكون في ازدياد في الفترة القادمة.

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تأثير القرار على توظيف النساء

قال الصبان إن توظيف النساء بالنسبة لهذا القرار سيأخذ في الاعتبار سن التقاعد الجديد. مضيفا بأن سوق العمل السعودي يستوعب.

وأشار إلى أنه لا يمكن للقرار أن يعرقل توظيف المزيد من النساء في المملكة العربية السعودية، بل على العكس سيضفي استقرار لهذه السوق واستدامة الاستفادة من الخبرات المختلفة.

ويشار إلى أن الحد الأدنى للراتب التقاعدي في المملكة العربية السعودية هو 1725 ريال (أي حوالي 460 دولار).

وتجد الإشارة إلى أن سن التقاعد في الإمارات العربية المتحدة 49 عاما لدى المرأة والرجل, بينما في جمهورية مصر وتونس 60 عاما أيضا لدى الجنسين.