التحالف العربي يعترض أكثر من 11 طائرة مسيرة

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"الخليج 365" من الرياض: أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن المجموع الكلي للطائرات التي استخدمتها الجماعات الحوثية في محاولاتها خلال الفترة الماضية بلغت أكثر من 11 طائرة بدون طيار وتم اعتراض بعض هذه الطائرات في الأجواء اليمنية وفي المجال الجوي للجمهورية اليمنية وهناك طائرات تم اعتراضها من قبل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.

ووصف المالكي استمرار الحوثي باستهداف المدنيين في الداخل اليمني ودول الجوار من خلال استخدام الطائرات بدون طيار لمهاجمة البنية التحتية والمقدرات الحيوية و المدنيين يعد انتهاك صارخ للنظام العالمي وحقوق الإنسان.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف خلال مؤتمر صحافي عقده مساء اليوم الإثنين في الرياض إن"قيادة القوات المشتركة للتحالف تدين وتستنكر بأشد العبارات الجريمة النكراء والمجزرة التي ارتكبتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لاستهدافها المدنيين العزل والأبرياء في سوق آل ثابت".

وأشار المالكي إلى أن قوات التحالف استجابت فوراً لاستغاثة وطلب من قبائل آل ثابت بعد الاستهداف الإجرامي حيث تم إخلاء الجرحى إلى المستشفيات في داخل المملكة العربية السعودية، وهناك تواصل وتنسيق مستمر مع المكون الاجتماعي والقبائل الحدودية مع المملكة.

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وكشف المتحدث الرسمي أنه تم تقديم العلاج للجرحى وتقديم المساعدات لتخفيف ألم الجريمة الإرهابية التي تعمدتها الجماعة الحوثية لتأليب الرأي العام ومحاولة إلزاق دول التحالف بتلك الجريمة

جرائم سابقة

وأكد المتحدث الرسمي ان "هذه التصرفات تتكرر من قبل المليشيات الحوثية كنوع من الضغط على قوات تحالف دعم الشرعية إلا أن تلك الإنتهاكات مكشوفة ومرصودة وموثقة من قبل القيادة المشتركة لقوات التحالف".

وقال المالكي أنه "منذ بداية انقلاب المليشيا الحوثية في عام 2014 وهي مستمرة في انتهاك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان من خلال عمليات وجرائم متعمدة ضد ابناء الشعب اليمني، مضيفا أنه في عام 2018 كان هناك استهدافاً متعمداً من المليشيا الحوثية لـ مستشفى الثورة في الحديدة ،وسوق السمك كما عملت المليشيات الحوثية على استهداف المؤسسات الصناعية في صنعاء والحديدة وكافة المحافظات اليمنية محاولة منها لتأليب الرأي العالمي وبالتالي فإن الإعتداءات الجديدة هي امتداد لتلك الجرائم التي تقوم بها المليشيا ضد أبناء الشعب اليمني".

وأشار المالكي إلى الخروقات والانتهاكات الحوثية المستمرة التي بلغت 6346 خرقاً من خلال استخدام الأسلحة المختلفة والمتنوعة بالإضافة إلى استمرار إطلاق الصواريخ البالستية من الداخل اليمني باتجاه المملكة.

وأوضح أن "المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران قامت بإحراق 8 أطنان من القمح المقدم عن طريق برنامج الأغذية العالمي لعدد من المستحقين في محافظة ريمة ، كما قاموا بمنع برنامج الأغذية العالمي من توزيع المساعدات في محافظة ريمة مما أدى إلى تعرض ( 14.8 طن متري ) من القمح التابع للبرنامج إلى التلف، واقتحام أحد المستودعات التابعة للبرنامج وإحراق كمية المساعدات، كل ذلك أمام مرأى ومسمع من تلك المنظمات العالمية والإنسانية الصامتة حتى الآن".