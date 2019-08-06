دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع LG تستعد لإطلاق إصدار جديد من الهواتف المميزة بشاشة مزدوجة في IFA 2019 ظهر على التقنية بلا حدود.

نشرت شركة LG مقطع فيديو تشويقي لمؤتمرها المقرر عقده في فعاليات IFA 2019، حيث تستعد LG لإطلاق إصدار جديد من الهواتف المميزة بشاشة مزدوجة مع شاشة مصغرة خارجية أيضاً في الإصدار الجديد.

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تتخذ شركة LG إتجاه أخر مختلف عن سامسونج وهواوي، ففي الوقت الذي تعمل هذه الشركات على تطوير الهواتف القابلة للطي تعمل LG على تطوير الهواتف المميزة بالشاشة المزدوجة.

ولقد قدمت شركة LG هاتف V50 ThinQ بتصميم الشاشة المزدوجة، واليوم تستعد الشركة لإطلاق إصدار جديد من الهواتف الذكية المميزة بهذا التصميم المزدوج للشاشة، إلا أن الإصدار الجديد يأتي أيضاً بشاشة مصغرة خارجية إضافية، على أن يتم الإعلان عنه في فعاليات IFA 2019 في 6 من سبتمبر، ومن المقرر أن تعرض الشاشة الخارجية المصغرة للإصدار القادم من LG كلاً من الوقت والتاريخ.

يذكر أن Brian Kwon المدير التنفيذي لشركة LG قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن الشركة لا تخطط لإطلاق هاتف قابل للطي في الوقت الحالي، وذلك رداً على التسريبات التي أشارت إلى أن LG في طريقها لإطلاق هاتف قابل للطي يدعم الإتصال بشبكات الجيل الخامس.

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هذا الموضوع LG تستعد لإطلاق إصدار جديد من الهواتف المميزة بشاشة مزدوجة في IFA 2019 ظهر على التقنية بلا حدود.