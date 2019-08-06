نائبة عن "نداء تونس": حزبنا يدعم ترشيح وزير الدفاع للرئاسة

تونس/ يسرى ونّاس/ الخليج 365

أعلنت نائبة عن "نداء تونس"، الثلاثاء، أن الحزب اتفق على دعم ترشّح وزير الدّفاع الحالي عبد الكريم الزبيدي، للانتخابات الرئاسية المبكّرة المقررة الخريف المقبل.

وفي تصريح للأناضول، قالت فاطمة المسدي، إن "حركة نداء تونس اتفقت على دعم وزير الدّفاع عبد الكريم الزبيدي، للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة منتصف سبتمبر (أيلول) المقبل".

ورجحت المسدي أن يقدم الزبيدي طلب ترشحه للهيئة العليا للانتخابات، الثلاثاء أو الأربعاء، "على أقصى تقدير".

وفي تصريحات سابقة، أعلنت قيادات من الحزب (ليبرالي/ 36 نائبا من أصل 217) وجود اتفاق في صفوفه على أن يكون مرشحه للرئاسة "من بين المقربين منها، وخاصة من الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي وفكره ومنظومته، شريطة أن يكون غير منتمي لأي حزب سياسي آخر".

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والأسبوع الماضي، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إجراء انتخابات الرئاسة المبكّرة في 15 سبتمبر/أيلول المقبل، على أن يتم تقديم طلبات الترشح من 2 إلى 9 أغسطس/آب الجاري.



ولاحقا، وقع 15 برلمانيا بينهم منتمون لحركة "نداء تونس" عريضة لدعم ترشح الزبيدي للانتخابات الرئاسية، ليحصل بذلك على التزكيات البرلمانية المطلوبة للترشح.

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعليق فوري من الزبيدي على ما ورد في تصريحات المسدي، غير أنه سبق أن اكتفى، الأسبوع الماضي، بالقول في تصريحات إعلامية، إنه لن يكون معنيا بالرئاسة إلا إذا كان لديه ما يضيفه للبلاد.

وبحسب القانون الانتخابي في تونس، يتعين على المرشح الرئاسي الحصول على تزكيات 10 نواب أو 40 من رؤساء البلديات أو 10 آلاف شخص من الناخبين موزعين على 10 دوائر انتخابية.



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