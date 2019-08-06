الجزائر.. مذكرة توقيف دولية بحق وزير دفاع أسبق ونجله

الجزائر / حسان جبريل / الخليج 365- المذكرة صادرة بحق خالد نزار، ونجله "لطفي"، عن محكمة عسكرية، بتهمة "التآمر والمساس بالنظام العام"

- نزار (تقلد منصب وزير الدفاع من 1990 إلى 1994) وهو ممن التحقوا بثورة التحرير ضد فرنسا

- سافر قبل أسابيع رفقة عائلته إلى إسبانيا لـ"أغراض علاجية"، حسب وسائل إعلام محلية، ولم يعد منذ ذلك الحين

- عزا سبب عدم عودته إلى البلاد لـ "وجود مخطط" لاعتقاله من طرف السلطات

- كان ملاحقا من القضاء السويسري، بتهمة "ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية" بالجزائر في التسعينات

أصدرت محكمة عسكرية جزائرية، الثلاثاء، مذكرة توقيف دولية بحق وزير الدفاع الأسبق خالد نزار، ونجله لطفي، بتهمة "التآمر والمساس بالنظام العام".

جاء ذلك في بيان صادر عن المحكمة العسكرية بمدينة البليدة جنوبي العاصمة الجزائر، نقله التلفزيون الحكومي.

وقال البيان إن "المعنييْن (الوزير ونجله) متهمان بالتآمر والمساس بالنظام العام، وهي تهم تعاقب عليها المادتان 77 و78 من قانون العقوبات الجزائري، والمادة 284 من قانون القضاء العسكري".

وقبل أسابيع، سافر نزار (تقلد منصب وزير الدفاع من 1990 إلى 1994) وعائلته إلى إسبانيا لـ"أغراض علاجية"، حسب وسائل إعلام محلية، ولم يعد منذ ذلك الحين.

وفي 26 يوليو/تموز الماضي، كتب خالد نزار، تغريدة عبر "تويتر"، أكد فيها تراجعه عن الدخول إلى الجزائر، عازيًا ذلك إلى "وجود مخطط" لاعتقاله من طرف السلطات.

وقال نزار: "كنت على وشك العودة إلى الجزائر عندما وصلتني معلومات موثوق بها حول مشروع اعتقال تعسفي وغير عادل يستهدفني".

وتابع: "سأعود إلى البلد حالما يتم تطبيع الوضع وعندما يتم انتخاب رئيس بطريقة ديمقراطية".

وسبق أن قدم "نزار" شهادته أمام القاضي العسكري بالبليدة أبريل/ نيسان الماضي، بخصوص ما دار بينه وبين "السعيد" شقيق الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

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ويخضع "السعيد" ومسؤولي المخابرات السابقين محمد مدين، وعثمان طرطاق، تحت الحبس الاحتياطي، بتهم محاولة الانقلاب على الجيش، وبث الفوضى، وفرض حالة الطوارئ، وقمع الحراك الشعبي من أجل تمديد حكم بوتفليقة.

وجاء استدعاء وزير الدفاع الأسبق للمحكمة عقب كشفه نهاية أبريل/ نيسان الماضي، عن مخطط كان يحضر له السعيد بوتفليقة، للتعامل مع الحراك، ومساعيه لإعلان الطوارئ ومحاولة إنهاء مهام رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح.

وكان نزار أحد الجنرالات البارزين بوقف المسار الانتخابي عام 1992، بعد فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وهو معروف بأنه من أبرز العساكر الفارين من الجيش الفرنسي ممن التحقوا بثورة التحرير (1954 - 1962)، قبل أشهر فقط من استقلال الجزائر عن فرنسا.

وكان نزار (81 عاما) ملاحقا في السنوات الماضية من القضاء في سويسرا، بتهمة "ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية" خلال العشرية السوداء التي عرفتها الجزائر في التسعينيات.

لكن النيابة السويسرية أعلنت مطلع 2017، أنها لم تتمكن من إثبات أن المواجهات المسلحة بين 1992 و1999 في الجزائر كانت "نزاعا مسلحا" وبالتالي لا يمكن أن تطبق عليها اتفاقيات جنيف.

ووفق التلفزيون الجزائري، فإن لطفي نجل خالد نزار، معني أيضا بمذكرة التوقيف الدولية، إضافة لأحد الأشخاص يدعى فريد بن حمدين، وهو صديق مقرب من عائلة نزار، ويملك شركة خاصة للمواد الصيدلانية، بحسب إعلام محلي.

والاثنين أعلن لطفي نزار، حجب موقع الكتروني تملكه العائلة (موقع ألجيري باتريوتيك)، حيث تم تعطيل الدخول إليه من الجزائر.

وقبل أيام أعلنت سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجزائرية (حكومية)، تجميد رخص تسويق الانترنت الأرضي لشركتين تابعتين لـ "لطفي نزار"، بسبب عدم دفع الرسوم والضرائب المستحقة عليها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.