بريطانيا تدعو #الإتحاد_الأوروبي الى تغيير موقفه بشأن اتفاقية المغادرة

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صحيفة الخليج الالكترونية
دعت بريطانيا اليوم الإتحاد الأوروبي الى تغيير موقفه الرافض لإعادة التفاوض حول إتفاقية المغادرة التي توصل اليها مع حكومة رئيسة الوزراء السابقة تريزا ماي.
وأكد متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية إن رئيس الوزراء بوريس جونسون يرغب في مقابلة القادة الأوروبيين للتفاوض حول إتفاق جديد لا يشمل بند “الخطة الإحتياطية” الغير ديموقراطي كما وصفه.
وأضاف “سندفع بأنفسنا نحو المفاوضات بكامل طاقاتنا وبروح الصداقة ونأمل أن يعيد الإتحاد الأوروبي التفكير في موقفه الرافض لإجراء أي تعديلات على إتفاقية المغادرة”
مما يُذكر أن بند الخطة الإحتياطية المتعلق بعدم إنشاء حدود برية تفصل بين إقليم أيرلندا الشمالي التابع للمملكة المتحدة وجارته عضو الإتحاد الأوروبي الجمهورية الأيرلندية يعد أبرز نقاط الخلاف بين الجانبين.
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