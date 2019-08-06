الرئيس_التركي: إذا لم نتحرك شمال #سوريا سندفع ثمنا باهظا لاحقا

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صحيفة الخليج الالكترونية
أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، إلى أن بلاده إذا لم تتحرك شمال سوريا ستدفع ثمناً باهظاً.
وأعلن الرئيس التركي في خطاب متلفز له من أنقرة، أن بلاده تستعد “للقضاء” على التهديد الذي تمثله وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة في شمال سوريا في وقت قريب جدا، بحسب تعبيره.
من جهة أخرى، نشر الموقع الرسمي للرئاسة التركية على تويتر تغريدة قال فيها إن الرئيس أردوغان أشار في حديثه إلى أن أمن تركيا يعني أمن حلف الناتو والمنطقة بأسرها، بحسب قوله.
كذلك نقل الموقع عن أردوغان قوله إنه ليس هناك أي دليل ملموس بأن المنظومة الدفاعية أس – 400 ستضر بالناتو وطائرات أف – 35. كما أن تقييد علاقة تركيا بالغرب في إطار منظومة أس – 400 خطأ كبير.
وكان أردوغان قد صرّح منذ أيام أن تركيا ستقوم بعملية شرقي نهر الفرات بشمال سوريا في منطقة تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية.
كذلك قال أردوغان حينها إنه أبلغ روسيا والولايات المتحدة بالعملية.
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