توقعات #الأرصاد: طقس غائم جزئياً على #مكة والمشاعر خلال الساعات القادمة

الخليج - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تكون حالة الطقس، خلال الساعات القادمة، “غائمًا جزئيًا إلى غائم” على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة و “غائمًا جزئيًا” على المدينة المنورة و”غائمًا جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية” على جدة.

وقالت “الهيئة” عبر موقعها الإلكتروني: درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 38 درجة والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15 – 38 كيلومتراً في الساعة، بينما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 39 درجة وحركة الرياح غربية، بسرعة 15- 35 كيلومتراً في الساعة.

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وأضافت: في مشعر عرفات بلغت درجة الحرارة 38 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15 – 38 كيلومتراً في الساعة، فيما وصلت درجة الحرارة في مشعر منى 38 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 – 38 كيلومتراً في الساعة، وفي مشعر مزدلفة وصلت درجة الحرارة 38 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 – 38 كيلومتراً في الساعة.

وأردفت “الأرصاد”: بلغت درجة الحرارة في جدة 37 درجة، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 – 38 كيلومتراً في الساعة.