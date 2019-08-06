حقيقة فيديو صرخات الجن من خزان المياه في #جازان.. توضيح رسمي

صحيفة الخليج الالكترونية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء مقطع فيديو، أظهر مجموعة من المواطنين يتحلقون حول خزان للمياه تصدر منه أصوات صيحات مخيفة، وبدأ الحاضرون في تلاوة آيات قرآنية بعد اعتقادهم بأن الخزان مسكون بالجن، ويعتقد بأن الخزان يوجد في إحدى الحدائق بمنطقة جازان.

وحول الموضوع نفت بلدية محافظة العارضة شرق منطقة جازان ما يتم تداوله عن وجود خزان ماء بمطل المحافظة، تصدر منه أصوات مخيفة، يُقال إنها لـ”الجن”.

وأوضحت البلدية أنه لا يوجد في الحديقة خزان من الصبة والخرسانة كما هو ظاهر في مقطع الفيديو، وإنما يوجد خزان آخر من نوع “فايبر”.

وكان معلقون على المقطع ذكروا أن الخزان المفتوح يوجد في إحدى الحدائق في مطل محافظة العارضة، متخوفين من الأصوات المرعبة التي تصدر من الداخل حيث نسبها الحاضرون إلى الجن مرددين آيات من القرآن الكريم دون انقطاع الصوت الغريب الذي لم يعرف له سبب منطقي، وسرت حالة من الخوف وسط مرتادي المطل الذي يقصده ساكنو المنطقة قبل أن تنفي البلدية الأمر.