المنصف المرزوقي يعلن عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية التونسية

أعلن الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي اليوم الثلاثاء عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية 2019 .
وقال في تصريحات لإذاعة "الديوان اف ام" إنه سيودع ملف ترشحه غدا الأربعاء بمقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
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