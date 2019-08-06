هذا الموضوع تسريبات تكشف عن شاحن بقدرة 45W لهاتف شاومي المرتقب MI MIX 4 ظهر على التقنية بلا حدود.
تستعد شركة شاومي لإطلاق هاتف 5G خلال الفترة القادمة، حيث إعتمد الهاتف بالفعل في CCC مع شاحن بقدرة 45W، ومن المتوقع أن يكون هذا الإصدار هو هاتف MI MIX 4 المرتقب.
رصد هاتف شاومي في نموذج رقم M1908F1XE خلال الشهر الماضي في TENAA، واليوم ظهر هذا النموذج من جديد بعد أن أعتمد بالفعل في وكالة CCC، حيث يعد أحد إصدارات شاومي المميزة بدعم شبكات الجيل الخامس، كما تشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار هو هاتف MI MIX 4.
وتؤكد مواصفات هاتف MI MIX 4 التي تظهر في قاعدة بيانات CCC على أن الهاتف يدعم تقنية الشحن السريع من شاحن بقدرة 45W، وهو ما يؤكد على تصريحات سابقة من Wang Teng مدير الإنتاج في شاومي، الذي أشار إلى أن هاتف Mi MIX 4 سيجلب تقنية شحن سريع أعلى من المستخدمة مع هاتف Mi 9 الآن والتي تتميز بقدرة 27W.
أيضاً تشير التوقعات إلى أن دعم الهاتف لتقنية 5G يؤكد إلى أن هذا الإصدار من هواتف شاومي المميزة، وهو ما يجعل قدرة 45W في الشحن إختيار متوقع من شاومي، أيضاً تشير التوقعات إلى أن هاتف Mi MIX 4 سيتم الإعلان عنه في الربع الثالث من 2019.
يذكر أن Lu Weibing قد أشار سابقاً إلى أن هاتف MI MIX 4 سيأتي بإعدادات كاميرة أفضل من مستشعر 64 ميجا بيكسل المقرر أن يدعم هواتف Redmi وRealme، كما تشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار يأتي بمعالج Snapdragon 855 Plus، أيضاً قد نشهد دعم الهاتف بتقنيات جديدة مميزة، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن هذا الإصدار لاحقاً هذا العام.
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هذا الموضوع تسريبات تكشف عن شاحن بقدرة 45W لهاتف شاومي المرتقب MI MIX 4 ظهر على التقنية بلا حدود.
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