شكرا لقرائتكم خبر عن لتجنُّب حرائق المطابخ في مخيمات الحجاج.. يجب اتباع هذه الخطوات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:

أوصت المديرية العامة للدفاع المدني أصحابَ الحملات لحج هذا العام 1440 هجري، باتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة في التعامل مع المطابخ داخل مخيمات الحجاج حفاظاً على سلامتهم.

وذكر الدفاع المدني عبر تغريدة في حسابه الرسمي على “تويتر” عدداً من الخطوات التي يجب اتباعها داخل المخيمات والمتعلقة بالتعامل مع المطابخ، مشدداً على ضرورة التأكد من وجود فتحات التهوية ومراوح شفط الدخان داخل المطابخ لتجنب الاختناق في حالة الحريق لا قدر الله، كما منعت إخراج الجمر من المطبخ، على ألا يقوم بعملية إشعال الحطب إلا الأشخاص المدربين، ويكلف شخصان للقيام بهذه المهمة، مؤكدة على ضرورة عدم السماح للحجاج بالدخول إلى المطابخ حفاظاً على سلامتهم.

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من جهة أخرى وجه الدفاع المدني رسالة لجميع الحجاج بعدم افتراش الطرق والممرات والأنفاق والجسور داخل الحرم، ما يُعرِّض المفترشين والمستخدمين لها للمخاطر.