سجين برازيلي يفشل في الهرب بعد تنكره في هيئة ابنته الشابة

جدة - عمرو شويل ريو دي جانيرو - وكالات - الخليج 365

ارتدى سجين برازيلي ملابس ابنته الشابة، ووضع شعرا مستعارا وقناعا من السيليكون، في محاولة للهرب، مطلع هذا الأسبوع، لكن سلطات السجن اكتشفت أمره.

وقبض حراس السجن على كلاوفينو دا سيلفا، وهو تاجر مخدرات من مدينة أنجرا دوس ريس، في مجمع سجن بانجو بولاية ريو، وهو يحاول الخروج من الباب الرئيسي، بعد انتهاء موعد الزيارة.

وقالت السلطات إن خطته كانت تقضي بترك ابنته داخل السجن مكانه.

وظهر سيلفا في لقطات فيديو نشرتها سلطة السجن وهو يرتدي قناعا غريبا من السيليكون، وشعرا مستعارا طويلا باللون الأسود، ونظارات وملابس نسائية، منها حمالة صدر. وعندما أجبره مسؤولو السجن على خلع ملابس التنكر ظهر بشكله الحقيقي متجهم الوجه.

وقالت سلطة سجون ريو إن ابنة سيلفا وسبعة أشخاص آخرين اعتُقلوا للاشتباه في محاولتهم مساعدته على الهرب. وأضافت أن سيلفا نُقل إلى سجن شديد الحراسة وسيواجه عقوبة.

وأصبحت السجون في البرازيل تمثل مشكلة كبيرة للرئيس الجديد جايير بولسونارو، الذي تعهد بمكافحة معدلات الجريمة والعنف المتزايدة منذ سنوات.

وقُتل 57 شخصا على الأقل الأسبوع الماضي عندما اندلعت أعمال شغب في سجن بولاية بارا.