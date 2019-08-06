طيران التحالف ينفذ سلسلة غارات على صعدة

وقالت قناة "المسيرة"، الناطقة باسم "أنصار الله"، إن "طيران التحالف نفذ 11 غارة على مناطق متفرقة في مديرية سحار غرب مدينة صعدة (شمال غربي اليمن)".

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وتأتي الغارات بعد ساعات من قصف شنه طيران التحالف على مواقع لجماعة "أنصار الله" في مديرية كتاف شرق صعدة، استهدف عربات عسكرية ومدفعية، أدى إلى تدميرها، حسب الجيش اليمني.

وتدور على الأراضي اليمنية، منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام 2015.

وبات اليمن، بفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، فبحسب بيانات الأمم المتحدة، قتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين نتيجة للنزاع في اليمن، كما يحتاج نحو 22 مليون شخص، يشكلون 75% من السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية.