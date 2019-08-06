حركة "النجباء" تهدد بإسقاط الحكومة العراقية في حال عملت ضد إيران

وأكد المتحدث باسم الحركة، نصر الشمري،​ أن أي حكومة عراقية تعمل ضد إيران ستسقط في غضون أسابيع، وجاءت تصريحاته خلال لقائه عضو ​مجلس الأمن القومي الإيراني​ سعيد جليلي في العاصمة الإيرانية ​طهران.

واعتبر الشمري أن "إسقاط الطائرة الأميركية المسيرة من قبل إيران وإيقاف ناقلة ​النفط​ البريطانية، كل ذلك يؤكد أن الجمهورية الإسلامية مرغت أنفس الغطرسة الدولية بالتراب".

ولفت إلى ان "​الولايات المتحدة​ تعتبر قوات ​الحشد الشعبي​ تابعة ل​ولاية الفقيه​ بهدف تشويه صورة الحشد الشعبي، وفي رأينا، هذا شرف لنا".