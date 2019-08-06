حركة "النجباء" تهدد بإسقاط الحكومة العراقية في حال عملت ضد إيران

وأكد المتحدث باسم الحركة، نصر الشمري، أن أي حكومة عراقية تعمل ضد إيران ستسقط في غضون أسابيع، وجاءت تصريحاته خلال لقائه عضو مجلس الأمن القومي الإيراني سعيد جليلي في العاصمة الإيرانية طهران.
واعتبر الشمري أن "إسقاط الطائرة الأميركية المسيرة من قبل إيران وإيقاف ناقلة النفط البريطانية، كل ذلك يؤكد أن الجمهورية الإسلامية مرغت أنفس الغطرسة الدولية بالتراب".
ولفت إلى ان "الولايات المتحدة تعتبر قوات الحشد الشعبي تابعة لولاية الفقيه بهدف تشويه صورة الحشد الشعبي، وفي رأينا، هذا شرف لنا".
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