العراق.. مقتل ضابط في تفجير جنوب بغداد

بغداد / أمير السعدي/ الخليج 365

قتل ضابط بالجيش العراقي، الثلاثاء، وأصيب 4 جنود، في تفجير عبوة ناسفة جنوب العاصمة بغداد، وفق مصدر أمني.

وفي تصريح للأناضول، قال الملازم أول في شرطة بغداد حاتم الجابري، إن عبوة ناسفة كانت موضوعة إلى جانب الطريق، انفجرت بدورية تابعة لقوات الجيش في قضاء الرضوانية جنوب بغداد.

وأضاف الجابري أن "التفجير أسفر عن مقتل ضابط برتبة رائد وإصابة أربعة جنود بجروح مختلفة".

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واتهم الجابري مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي بالوقوف وراء الهجوم الذي لم تتبناه أي جهة حتى الساعة (10:26 ت.غ).

وبعد أكثر من 3 سنوات، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أعلن العراق في ديسمبر/كانون الأول الماضي، استعادة كامل أراضيه من قبضة "داعش"، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.

ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجيًا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل عام 2014.

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