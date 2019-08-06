ليبيا.. مسلحون يطلقون سراح وزير أسبق بعد أسبوعين من اختطافه

وليد عبد الله/ الخليج 365
أطلقت مجموعة مسلحة مجهولة، سراح وزير النفط الليبي الأسبق عبد الباري العروسي، بعد نحو أسبوعين من اختطافه من أمام منزله بالعاصمة طرابلس، وفق إعلام محلي.
والثلاثاء، ذكرت وسائل إعلام ليبية، بينها قناة "ليبيا الأحرار" (خاصة)، أنه أفرج عن العروسي من قبل المجموعة المسلحة التي اختطفته قبل نحو أسبوعين، دون تفاصيل إضافية.
ومنذ إعلان اختطافه من قبل عائلته في 25 يوليو/ تموز الماضي، لم تتبن أي جهة العملية، كما لم تعرف هوية المجموعة المسلحة التي اختطفته، ولم يصدر أي تعقيب رسمي حول الموضوع.
والعروسي (58 عاما) ينتمي لحزب "العدالة والبناء" الاسلامي، وينحدر من مدينة الزاوية (غرب طرابلس)، وكان سجينا سياسيا ومحكوما بالإعدام في عهد نظام معمر القذافي.
شغل منصب وزير النفط والغاز في حكومة علي زيدان من 2012 حتى 2014.
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